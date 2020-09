​Yseult Butcher bascule au Tapura

Tahiti, 17 septembre 2020 - L'élue Tahoeraa des Tuamotu de l'Est et nouvelle tavana de Hao, Yseult Butcher-Ferry, a démissionné du groupe Tahoeraa mercredi matin pour gonfler les rangs du Tapura.



L'élue Tahoeraa et récemment élue tavana de Hao a démissionné du groupe orange à l'assemblée pour rejoindre la majorité Tapura mercredi matin. Elle explique vouloir soutenir le gouvernement en place et surtout le président Edouard Fritch : "J'estime qu'il faut soutenir notre président dans ces moments difficiles. C'est pour cette raison que j'ai démissionné c'est pour aller les renforcer". L'élue rappelle qu'en 2018, le groupe Tapura était "très fort, il a fait plus de 60%, voilà aussi pourquoi je les ai rejoint". L'élue affirme qu'elle est "contente" d'avoir rejoint le Tapura et précise que ce n'est pas le Tahoeraa qui l'a mise à la porte : "j'ai pris cette décision toute seule, même le président Edouard Fritch était surpris".



Si le groupe Tapura passe à 36 élus, celui du Tahoeraa se réduit de son côté comme peau de chagrin. Il passe à 7 représentants, soit un seul de plus que le nombre minimum d'élus pour constituer un groupe. Mais la présidente du groupe orange, Teura Iriti, affirme qu'il n'y a pas que le Tahoeraa qui perd des élus : "C'est dans l'ère du temps, le Tapura en a perdu aussi, de même que le Tahoeraa qui continue à en perdre. L'essentiel c'est de voir les convictions de chacun, puisque nous étions ensemble lors des dernières élections. Après chacun est libre de ses faits et gestes". Quant à l'avenir du groupe Tahoeraa au sein de l'hémicycle : "Nous sommes très confiants et nous le restons sur la continuité du groupe Tahoeraa à l'assemblée jusqu'au prochaine élections".