​Yan Jambet convoqué au pénal

Tahiti, le 14 septembre 2023 – Déjà condamné il y a un an au civil pour avoir volé son ancien employeur, l'actuel directeur de l'OPH a été convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il sera jugé le 20 mars 2024.



L'actuel directeur de l'Office polynésien de l’habitat (OPH), Yan Jambet, a récemment été convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) qui a été fixée au 20 mars 2024. Cette convocation intervient un an après la condamnation au civil de l'intéressé qui avait reconnu avoir, entre 2019 et 2020, imité à plusieurs reprises la signature de son ancien employeur, Franck Zermati, afin de détourner des sommes à usage personnel. 4,5 millions de francs au préjudice de la SAS Puna Ora, 1,7 million au préjudice de la SARL Sky Nui, un téléphone d'une valeur de 117 000 francs acheté avec la carte de la société Imagine l'Agence : Yan Jambet avait volé un peu plus de six millions de francs.



Alors que le comité de majorité du Tavini huiraatira s'est réuni vendredi dernier pour faire état de son opposition à la nomination de Yan Jambet à la tête de l'OPH, le président du Pays, Moetai Brotherson, a indiqué mercredi depuis Paris qu'il se “prononcera sur le sujet” à son retour. Contacté par Tahiti Infos, Yan Jambet a déclaré avoir “déjà adopté une position” dont il a fait part au président qui rentre ce jeudi soir. Interrogé sur sa convocation au pénal, le directeur de l'OPH a répondu qu'il n'avait “rien à dire”.



Rappelons par ailleurs que l'ancien employeur de Yan Jambet, Franck Zermati, s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction dans le cadre de cette affaire. Un problème de procédure s'impose donc entre cette constitution et la CRPC délivré par le parquet.