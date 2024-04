​Yan Jambet condamné à 6 mois de prison avec sursis

Poulain du président Moetai Brotherson pour reprendre en main l’Office polynésien de l’habitat (OPH) l’an dernier, Yan Jambet, qui avait finalement présenté sa démission peu de temps après sa nomination, sous l'insistance de nombreux élus, de la majorité comme de l'opposition, a été condamné le 20 mars dernier à six mois de prison avec sursis avec inscription au casier judiciaire pour “abus de confiance” commis entre le 2 février 2015 et le 7 décembre 2020 envers les sociétés Sky Nui et Puna Ora de Franck Zermati.



Déjà condamné au civil un an plus tôt pour avoir volé ce même employeur, il comparaissait au pénal sur reconnaissance préalable de culpabilité le 20 mars dernier.



L'intéressé avait reconnu avoir, entre 2019 et 2020, imité à plusieurs reprises la signature de son ancien employeur afin de détourner des sommes à usage personnel. 4,5 millions de francs au préjudice de la SAS Puna Ora, 1,7 million au préjudice de la SARL Sky Nui et un téléphone d'une valeur de 117 000 francs acheté avec la carte de la société Imagine.