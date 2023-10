​Votre avis sur l’administration intéresse le gouvernement

Tahiti, le 11 octobre 2023 - Dans le cadre d’une démarche qualité dans les organismes publics polynésiens, services administratifs et les établissements publics (EPA et Épic), une consultation publique est ouverte jusqu’au 12 novembre pour permettre aux usagers de rendre compte de la qualité et de la performance des services publics.



Dans le compte rendu du conseil des ministres envoyés hier aux rédactions, le gouvernement annonce qu’il va mettre en place, afin de “remettre l’usager au centre de [ses] préoccupations”, une démarche qualité dans les organismes publics polynésiens, services administratifs et les établissements publics (EPA et Épic).



Pour ce faire, un “label polynésien adapté au périmètre de l’action publique” va être mis en place “pour inscrire l’administration dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de service et de la performance des organisations, en valorisant les entités publiques qui s’engagent”.



Rien de mieux pour ouvrir les vannes du stress chez les agents de la fonction publique, qui vont être jugés par ceux qui les rendent responsables des lenteurs administratives, quand les chefs de service ne font qu’appliquer des politiques redondantes et désespérément pourvoyeuse de rejet de responsabilités.



Cet “outil de transparence”, est donc mis entre les mains de “l’ensemble des usagers et des acteurs des services publics (agents, collectivités, décideurs, etc.)”.



Le questionnaire préparé par la Direction de la modernisation et de la réforme de l'administration (DMRA) en français et en tahitien sera prochainement mis en ligne et devrait prendre 10 minutes à remplir. Vous avez jusqu'au 12 novembre pour dire tout le bien que vous pensez de l'administration. Rendez-vous sur https://www.service-public.pf/ ou le questionnaire devait être accessible.

