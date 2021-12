​Viti lance ses nouvelles offres

Tahiti, le 21 décembre 2021 – la société Viti annonce le lancement de ses nouvelles offres internet et mobile à partir du mercredi 22 décembre. Son réseau 4G couvre quasi-totalement Tahiti et Moorea.



La société Viti annonce dans un communiqué de presse le lancement de nouveaux abonnements internet 4G et forfaits Ora mobile à partir de mercredi 22 décembre. Le forfait Access sera au prix de 995 Fcfp par mois, et le forfait Enjoy sera de 2 990 Fcfp par mois. Il y aura plus de data et de quota d'appels sur tous les forfaits mobile. Et les volumes de téléchargement augmenteront de 90 à 220 Go par mois sur tous les forfaits internet. Viti justifie son choix de la 4G VoLTE. Cette technique optimisée pour la téléphonie mobile permet de garder active la connexion au réseau 4G durant un appel téléphonique. Avec la fermeture des réseaux 2G et 3G l'année prochaine aux Etats-unis, il faudra impérativement avoir un téléphone mobile 4G VoLTE. Enfin, la société Viti annonce la couverture quasi-totale de son réseau 4G sur Tahiti et Moorea.