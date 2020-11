​Vincent Fabre installé à la direction de la CPS

Tahiti, le 17 novembre 2020 – Le nouveau directeur de la Caisse de prévoyance sociale, Vincent Fabre, a été installé officiellement lundi dans ses fonctions.



Suite à sa nomination en conseil des ministres vendredi dernier, Vincent Fabre a pris officiellement ses fonctions de directeur général de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) lundi 16 novembre, indique le gouvernement dans un communiqué. Accompagné de représentants du ministre en charge de la Protection sociale généralisée et prédécesseur à la direction de la CPS, Yvonnick Raffin, il a été chaleureusement accueilli par les agents et l’équipe de direction de la Caisse. Après une séance de présentation des principaux cadres, Vincent Fabre a rappelé les étapes majeures de son parcours professionnel avant d’exposer sa vision de la situation actuelle. En effet, les difficultés économiques rencontrées actuellement par les employeurs se traduisent par un impact conséquent sur les équilibres budgétaires du régime des salariés et, plus généralement, sur l’ensemble des comptes sociaux.



Conscient des attentes des partenaires sociaux et du gouvernement en matière de réforme du modèle économique de la protection sociale généralisée, Vincent Fabre s’est déclaré prêt à relever, avec le concours de l’ensemble des agents de la Caisse, les défis présents et à venir. Via ses représentants, le ministre de tutelle a tenu à assurer le nouveau directeur de la confiance du gouvernement. Mardi matin doit se tenir le premier conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale en présence du nouveau directeur.