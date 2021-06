​Vie étudiante : une table ronde avant le grand départ en métropole

Pour aider les étudiants polynésiens qui s'apprêtent à partir étudier en métropole, le ministère de l’Éducation leur propose une table ronde en ligne afin de les aider à préparer leur installation. Elle se tient mercredi à 13 h 30. L'initiative fait suite aux journées de formation “Ma première installation en France métropolitaine” dispensées en mai dernier aux élèves de terminale souhaitant partir. Le communiqué précise que cette table ronde s'adresse à “un public plus large et à tous les étudiants de Polynésie française ayant fait le choix de poursuivre leurs études supérieures dans l’hexagone, ainsi qu’à leur famille”.Le ministère est conscient de la difficulté, pour ces étudiants volontaires au départ, de quitter “leur cocon familial, leurs habitudes, leur mode de vie, pour découvrir de nouveaux horizons”, même pour ceux qui ont “eu l’occasion de visiter la métropole lors des vacances”. S'y installer est une autre paire de manches.La table ronde vise à les préparer à évoluer dans un “environnement méconnu”, à évacuer “les moments d’incertitudes” pour qu'ils laissent place “à un sentiment de sérénité”, et les aider à “réussir dans leur cursus universitaire”. Au programme : mobilités, financement des études, sécurité sociale, logement, communauté d’étudiants en métropole. Il sera possible de suivre en direct sur la page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/educationtahiti Une rediffusion sur la chaîne youtube de la DGEE ( https://www.youtube.com/c/AVDGEE ) est également prévue pour les personnes ne pouvant pas assister à la diffusion en direct.