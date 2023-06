​Vetea-i-te-ra'i Araipu démissionne de l'assemblée

Tahiti, le 1er juin 2023 - L'élu Tavini Vetea-i-te-ra'i Araipu a démissionné de son siège à l'assemblée de la Polynésie. Il retourne donc sur les bancs de l'école.



Vingt jours seulement après l'installation des tout nouveaux représentants au sein de l'assemblée de la Polynésie, l'institution enregistre déjà une démission. En effet, l'élu Tavini Vetea-i-te-ra'i Araipu a démissionné de son siège à Tarahoi. Contacté, il confirme l'information et assure que la décision “a été très difficile à prendre”. Il explique qu'un appel à candidatures a été lancé pour le remplacer au sein de la direction du lycée Saint-Joseph, à Punaauia, et que malheureusement, personne ne s'est positionné. “Je ne souhaite pas laisser l'établissement comme cela. J'ai donc choisi de rester.”



L’élu précise d'ailleurs que cette décision a été prise en concertation avec la direction de l'enseignement catholique, mais également avec les dirigeants du parti bleu ciel. "Pour nous, la priorité, c'est l'établissement scolaire. On ne peut pas laisser un établissement comme cela, surtout lors de cette période charnière qu'est la rentrée. Quand on est chef d'établissement, on œuvre déjà pour l'avenir de nos jeunes. Et l'idée d'aller en politique, c'est de pouvoir faire plus, raison pour laquelle je me suis lancé dedans.”

​Des raisons financières ? Selon nos sources, l'élu bleu ciel aurait également fait le choix de retrouver son poste de directeur au lycée Saint-Joseph pour des raisons financières, les indemnités d'un élu étant moindres que son salaire de directeur. “La différence est trop importante. Les gens pensent qu'à l'assemblée, on fait fortune”, nous affirme une élue. L'élu démissionnaire répond : “Ce n'est pas pareil, mais ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas pour cela que je me suis engagé politiquement”. Il insiste également sur le fait qu'il “va continuer à œuvrer en politique” et il n'écarte pas l'idée que si demain, tout s'arrange au sein de son établissement, il puisse venir aider le Pays. “Mais cela ne sera pas de sitôt”, assure-t-il.



Rappelons que les élus ont effectivement un mois pour faire le choix de rester ou de démissionner de l'assemblée. Et Ruben Teremate, suivant de liste, a d'ailleurs fait son entrée ce jeudi même au sein de l'hémicycle.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 1 Juin 2023 à 21:03 | Lu 4542 fois