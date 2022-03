​Vaste opération de nettoyage des déchets perlicoles

Tahiti, le 17 mars 2022 - Dans le cadre de son programme d’actions de gestion des déchets issus de l’activité perlicole, la Direction des ressources marines lance actuellement une première grande opération de nettoyage dans les atolls de Apataki, Arutua, Manihi, Takaroa, Takapoto et Aratika. Ces îles ont été choisies sur la base de la présence importante de déchets perlicoles. Les déchets ciblés sont principalement des cordages, collecteurs, bouées et grillages de protection utilisés quotidiennement par les fermes.



En milieu d’année 2021, la Direction des ressources marines a fourni à toutes ces îles des "big bags" de 1 m3 afin que les perliculteurs, organisés autour de leur comité de gestion respectif, puissent les remplir de déchets issus des exploitations perlicoles aidés des associations de leur île. Les communes se sont engagées à apporter leur soutien technique et logistique pour la collecte et le stockage de ces "big bags" vers le quai de chaque île. Le Pays s’est quant à lui engagé à prendre en charge le rapatriement des "big bags" vers Tahiti ainsi que leur traitement vers les centres de traitement agréés. Ainsi la Direction des ressources marines s’est tournée vers les compagnies de fret maritime locales afin d’évacuer dans les jours qui viennent un total de 606 "big bags" issus des 6 îles précédemement citées. Ainsi :



· Le Cobia 3 a été retenu pour le ramassage des "big bags" de Aratika (x70), Apataki (x100) et Arutua (x56), avec un départ du navire le lundi 14 mars.



· Le navire Mareva Nui a été retenu pour le ramassage des "big bags" de Manihi (x80), Takapoto (x100) et Takaroa (x200), avec un premier départ du navire le mardi 15 mars et un second le 28 mars.



Ces opérations se poursuivront cette année et concerneront toutes les îles et atolls hébergeant des activités de perlicultures.