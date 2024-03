​Vannina Crolas en mission à Hawaï

Tahiti le 27 mars 2024. Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle, se rendra à Hawaï du 30 mars au 6 avril 2024.





La ministre sera accompagnée de Kuelani Coux, sa conseillère technique en charge de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. Invitée par l’Université Brigham Young, dans le cadre de la Asia Pacific Career Conference (APCC) 2024, la Conférence sur les carrières en Asie-Pacifique, cette mission revêt un intérêt double pour la ministre.



D’abord en termes d’emploi et de formation, puisque l’évènement rassemble chaque année des chefs d’entreprises, des représentants d’établissements d’enseignement supérieur, des étudiants, des professeurs ainsi que d’autres experts professionnels.



L’objectif de cette plateforme, étant de permettre aux étudiants de BYU – Hawaï de mettre en pratique leurs connaissances théoriques, de nouer des contacts, d'apprendre les uns des autres et de se faire recruter aussi bien sur le marché de l’emploi, en tant que stagiaires ou salariés, que dans des programmes d'enseignement supérieur.



De surcroît, le déplacement de la ministre se motive particulièrement par la soixantaine d’étudiants originaires de Polynésie française actuellement en formation au BYU de Hawaï. Des jeunes polynésiens, étudiants dans certains secteurs prometteurs, tels que l'éducation, la santé, le développement économique et la gestion des ressources naturelles. En effet, les trois filières d’études les plus importantes dans lesquelles nos étudiants se sont engagés sont la gestion d’entreprise (19,4 %), la biologie (13,9 %), et la gestion de l’hôtellerie et du tourisme (11,1 %).



La communauté estudiantine originaire du Fenua a d’ores et déjà prévu un accueil spécial à l’adresse de la ministre. Un VIP Tour du campus et du Centre Culturel Polynésien est prévu le lundi 1er avril. Cette première journée se terminera par une réunion avec les étudiants, au cours de laquelle la ministre leur présentera comment postuler aux offres d’emploi, qu’elles relèvent du secteur privé comme du public.