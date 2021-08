​Vaccination : Hao passe à l'action

Au cours de cette matinée, plus de 30 injections ont été réalisées. Rouru Tepa, fraichement vacciné, est satisfait de cette opération : “C'est très important de se battre contre cette maladie, ici à la mairie de Hao c'est le lieu approprié pour se faire vacciner, c'est au cœur du village et plus facile pour tout le monde”. Devant la demande croissante, une prochaine opération est prévue vendredi 27 août de 8 à 12 heures. Les personnes désireuses de se faire vacciner doivent tout d'abord se faire connaître auprès du dispensaire ou de la municipalité afin qu'un nombre suffisant de doses soit prévu en conséquence.



En parallèle, le collège de Hao prévoit prochainement son opération de vaccination pour les élèves de 12 à 18 ans, avec accord parental préalable en collaboration avec le dispensaire et la commune. L'atoll voisin de Amanu, rattaché à celui de Hao, n'est pas oublié et recevra du 9 au 11 septembre prochain une équipe de santé afin de mettre en place deux sessions de vaccination à l'abri anticyclonique de l'atoll.



Rappelons que l'atoll compte une quinzaine de cas actifs. À ce jour, environ 60 % de la population de Hao est désormais vaccinée, la maire de la commune espère atteindre les 90 % avant la fin de l'année et avec, un retour à la vie normale sur l'atoll.