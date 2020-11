​Uturoa renouvelle son parc électrique

Raiatea, le 26 novembre 2020 - Mardi dernier, la commune de Uturoa a réceptionné son nouveau groupe électrogène de près de 100 millions de Fcfp qui devrait pallier tous les problèmes d'électricité que connaissent les résidents depuis plusieurs années.



Dès 4 heures du matin, le tāvana de Uturoa, Matahi Brotherson, était sur le quai pour réceptionner le nouveau groupe électrogène d'une valeur de 98 millions commandé par l'ancien conseil municipal. Le financement de cette acquisition s'est fait entièrement en fonds propres : soit 62 millions en prix de départ et 36 millions pour l'avoir clefs en main. Dès 7h30 une équipe de la Cegelec était sur le quai pour réceptionner le bébé de 17 tonnes et de 2500 Kva.



Pour information, le maire a tenu à préciser qu'une révision classique coûte environ 8 millions, et le reconditionnement après deux ans de service –plusieurs dizaines de milliers d'heures en utilisation "h 24"– … 40 millions de Fcfp. C'est une société spécialisée dans l'acconage qui s'est chargée, avec sa grue, de poser le moteur sur le camion plateau. Mais, sous l'œil des élus municipaux, des petits soucis d'assurance ont ralenti le processus de transport. En effet, on ne déplace pas un groupe de 100 millions sans prendre des mesures de sécurité matérielle.



C'est la première fois qu'un groupe de la marque Kohler fait son entrée dans l'enceinte de la centrale électrique et l'équipe technique table sur un bon mois d'installation. Ce groupe arrive à point nommé car durant la saison chaude, la demande en énergie électrique est plus importante. Les pics de demande à Uturoa se situent en fin de matinée là où la température est la plus haute, quand dans les communes voisines, c'est l'inverse ; le pic est plutôt en fin de journée.