​Urgence électrique à Mangareva

Tahiti, le 26 septembre 2021 – Un groupe électrogène de 400 kVa appartenant à la société EDT a été envoyé ce week-end à Mangareva, via le Taporo, à la suite de pannes sur les deux groupes de l'île.



Deux groupes électrogènes sont tombés en panne la semaine dernière à Mangareva, plongeant l'île des Gambier dans un black-out électrique. L'un des groupes a redémarré vendredi, mais une unité de secours de 400 kVA appartenant à la société EDT a été envoyé sur place via le Taporo ce week-end. Samedi matin, le président du Pays et le P-dg d'EDT étaient présents sur le quai du Taporo à Papeete à l'occasion de ce chargement assez exceptionnel.



EDT étant la seule société disposant d'une telle unité de production mais n'étant pas le producteur d'électricité à Mangareva, c'est le maire de l'île qui a contacté le président du Pays pour trouver une solution. Le Pays qui s'est tourné vers EDT et le Taporo pour venir porter assistance à l'île des Gambier. Le Taporo doit mettre cinq jours à arriver à Mangareva. Avant cela, un technicien doit se rendre sur place pour un diagnostic des deux groupes électrogènes sur l'île. Si la réparation est impossible, c'est le groupe envoyé ce week-end qui sera mis en marche.