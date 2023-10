​Une réunion pour débloquer la situation chez Cowan

Tahiti, le 5 octobre 2023 - La société Cowan est la dernière en grève au Port autonome. Ce vendredi matin, une réunion est prévue pour que les parties puissent trouver une sortie à ce conflit social.



10 jours après le dépôt d’une batterie de préavis de grève (port autonome, OPT, Direction de l’environnement, biosécurité), seule la société Cowan est concernée par la poursuite du mouvement. Si dans l’après-midi, une réunion était bien organisée jeudi entre Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique, et les syndicats concernant l’OPT, c’est bien au niveau de la société Cowan que tout reste encore bloqué.



Par téléphone Mahinui Temarii, secrétaire général du syndicat RTP Aro no Porinetia expliquait jeudi que “une rencontre avec le ministre Jordy Chan” devait avoir lieu ce vendredi matin à 9h30 pour voir les différents points du préavis de grève, dans un contexte où seule la société Cowan est encore en grève. Les délégués des grévistes ainsi que Cyril Le Gayic pour la CSIP devaient aussi être présents à cette réunion. Les autres entreprises d'aconage ont effectivement repris le travail. Une situation “un peu particulière”, reconnaît Mahinui Temarii, “puisqu’on se bat pour les mêmes sujets”.



En cause toujours, la sécurité des agents qui travaillent au Port autonome de Papeete. “Il nous faut un coordinateur pour la sécurité”, réclame Mahinui Temarii. “Il faut aussi que les problèmes de police sur place soit mis en œuvre et surtout, il nous faut du matériel neuf.”



Ce vendredi, avec le ministre de l’Équipement, les délégués seraient prêts à “regarder un protocole d’accord”, alors que les commerces de Tahiti commencent de leur côté à s’inquiéter des blocages des conteneurs sur la zone.