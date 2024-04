​Une opération pour en finir avec le plastique

Tahiti, le 22 avvril 2024 - Les bénévoles du collectif Nana Sac Plastique se sont mobilisés pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique, le week-end dernier.





Samedi, les bénévoles du collectif Nana sac plastique, créé en 2017, se sont mobilisés à Arue pour confectionner des sacs de courses en tissus. Dimanche, ces sacs ont été distribués aux clients et visiteurs du marché de Papeete dans le but de promouvoir une consommation plus responsable et respectueuse de notre environnement.



Ce “Challenge pour des courses sans plastique” a permis, de manière ludique, de sensibiliser les passants, clients et visiteurs du marché de Papeete, aux alternatives au plastique pour faire ses courses, et notamment les sacs, bouteilles et boîtes réutilisables. Ces alternatives peuvent être remises aux commerçants du marché afin qu'ils y déposent directement les produits : poisson, le fameux pua’a roti, les firifiri ou autres fruits et légumes locaux...



En offrant des sacs de courses réutilisables, l'objectif était d'encourager les consommateurs à adopter des habitudes de consommation plus respectueuses de l'environnement.



Cette initiative démontre la force de la communauté locale et l'impact positif qu'elle peut avoir lorsqu'elle se mobilise pour une cause commune. En travaillant ensemble pour promouvoir des actions concrètes et accessibles à tous, le collectif montre l'exemple et espère que ces petits gestes se répandront.



Ces petits gestes sont d’autant plus importants qu'ils faciliteront la mise en application de la Loi du Pays qui va, prochainement, réduire l'importation, la production, la vente et la distribution du plastique à usage unique. Une loi ambitieuse, courageuse et progressive qui, si elle est votée à l'assemblée, pourra réduire considérablement les déchets en plastique qui inondent aujourd'hui notre quotidien.



Une prochaine édition du “Challenge pour des courses sans plastique” sera organisée dans deux mois.