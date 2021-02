​Une nouvelle roulotte à Miri Miri

Il existe trois types de roulottes de restauration : la roulotte totalement mobile qui se déplace sur le lieu de vente tous les jours avec ses plats à cuisiner qui ont été préparés au laboratoire, la roulotte mobile bien qu'elle reste en permanence sur le lieu de stationnement choisi en emmenant les plats du labo à la roulotte et enfin comme pour le cas de Vaiarii Leclercq, la roulotte et le laboratoire de préparation (obligatoire par le service de l’hygiène) sous le même toit ; la condition sine qua non de l’urbanisme est que la roulotte elle-même soit mobile à volonté.

A Miri-Miri, située dans la commune de Tumaraa, la roulotte avec son laboratoire mitoyen mesure tout de même 80 M² ! Autant dire qu’un jour, si l’activité restauration cesse, il restera une maison d’habitation.

Sur l’île même on compte une vingtaine de roulottes pour la plupart stationnées en permanence sur le lieu de vente. On voit de temps à autre circuler le soir les restaurants ambulants sur les routes, à l’aller et au retour de l’activité. Si cette activité professionnelle rencontre un grand succès c’est d’une part qu’elle est très prisée par le public et d’autre part qu’elle est à priori bien rentable.