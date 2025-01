​Une nouvelle école-abri de survie à Vahitahi

Tahiti, le 11 janvier 2025 – Financée par l’État, le Pays et la commune de Nukutavake, cette école primaire peut accueillir les 105 habitants de l’atoll en cas de menace cyclonique, tout en étant utile au quotidien.





L’atoll de Vahitahi, qui dépend de la commune de Nukutavake, aux Tuamotu-Gambier, dispose désormais d’une école primaire aux normes para-cycloniques. L’établissement a été inauguré en présence de la cheffe de la subdivision administrative de l’archipel, Alexandra Chamoux, du conseil municipal, des élèves et de l’équipe pédagogique.



Baptisé Fare Heiau, il s’agit du “premier bâtiment de la convention abris de survie 2021-2025 à être terminé et utilisé au quotidien”, précise le communiqué du haut-commissariat. L’État et le Pays ont financé à part égale (47,5 %) et la commune a participé à hauteur de 5 %, pour un montant global de 175 millions de francs. En cas d’événement climatique majeur, les 105 habitants pourront ainsi être protégés.



La tournée de l'administratrice a été l'occasion d'aborder deux autres projets similaires à Hao, où le chantier est en cours à la mairie, et à Nukutavake, avec le financement des études préalables.