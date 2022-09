​Une messe en mémoire de la reine Elizabeth II dimanche à Papeete

Tahiti, le 16 septembre 2022 – Une messe sera dite dimanche soir à 18 heures à la cathédrale de Papeete en mémoire de la reine Elizabeth II.



La Reine Elizabeth II d’Angleterre est décédée le jeudi 8 septembre à l’âge de 96 ans, après avoir régné sur le Royaume Uni et le Commonwealth durant 70 ans. Elle avait foulé le sol polynésien lors d’une escale technique de son avion le 21 février 2002 en compagnie de son époux le Prince Phillip. Le Président Edouard Fritch, qui l'avait accueilli à l'époque en tant que vice-président, avait annoncé le jour du décès de la Reine avoir sollicité l’archiprêtre de la cathédrale de Papeete, le Père Christophe, afin qu’une messe soit dite ce dimanche 18 septembre en l’honneur de la défunte souveraine. Cet office solennel se tiendra à 18h, quelques heures avant la messe de funérailles prévue dans la cathédrale Saint Paul de Londres lundi matin, soit dimanche soir (heure de Polynésie), annonce la présidence dans un communiqué.



"Le décès de la Reine Elizabeth II a eu une forte résonnance dans de nombreux pays du Pacifique. La moitié des États membres du Forum du Pacifique, auquel appartient la Polynésie française, font encore partie du Commonwealth britannique et à ce titre reconnaissent la Reine d’Angleterre comme Chef d’Etat", précise le communiqué, "le Président entend exprimer le respect et la compassion du peuple polynésien avec le peuple britannique et les peuples du Commonwealth présents dans le Pacifique."