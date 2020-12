​Une marche "Color Fun" pour le Téléthon

Ua Pou, le 7 décembre 2020 - C’est à l’initiative de Vanessa et Robert Emery, propriétaires du magasin de sport "Planète Tuako", en collaboration avec l’AFM Téléthon, la mairie de Ua Pou et une dizaine de bénévoles, que les volontaires pour aider la recherche sur les maladies génétiques rares ont fait une marche de 2km tout de blanc vêtus au village de Hakahau ce samedi.



Samedi dernier, dans le cadre du Téléthon, près de 80 personnes ont participé, à Hakahau, à l'événement sportif mis en place par Vanessa et Robert Emery, propriétaires du magasin de sport "Planète Tuako". Pour l'occasion, l'AFM Téléthon, la mairie de Ua Pou ainsi qu'une dizaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour que tout se déroule au mieux. En effet, tout l’événement a du être repensé à cause des précautions à prendre pour le COVID-19.



Quand générosité rime avec sécurité



"On devait faire toute une journée d’activités sportives familiales, mais on n’a fait que la marche, explique Vanessa Emery. Le masque est obligatoire et nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique dans un distributeur sans contact". Enfin, les départs ont été échelonnés avec des groupes de six personnes maximum, pour éviter les attroupements sur la voie publique. Une vente de t-shirts à 1000 francs à l’effigie du Téléthon a également eu lieu au centre du village de Hakahau les 3 et 4 décembre ainsi qu’au magasin où une urne aux dons était également disponible pour les âmes plus généreuses que sportives.



La marche consistait en un parcours de deux kilomètres, au départ du site Taku’ua, à côté du terrain de foot en passant par le quai de Hakahau pour revenir en bifurquant par le centre du village vers la droite pour retourner au point de départ, et tout ça, dans une explosion de couleurs lancées par des bénévoles sur les marcheurs au grand cœur.