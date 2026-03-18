

​Une journée dédiée au livre, aux mots et à l’oralité

Tahiti, le 16 avril 2026 - À l’occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d’auteur, Te Fare Tauhiti Nui, sous l’égide du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture, invite la population à vivre une journée unique, riche en découvertes, en rencontres et en émotions.





Le jeudi 23 avril 2026, de 8h30 à 20 heures, petits et grands sont conviés à célébrer le livre, la lecture, mais aussi la force des mots à travers une programmation variée, accessible à tous et entièrement gratuite. Point d’orgue de cette journée : la première édition de “Hivahiva Ta’o – l’abondance des mots”, une soirée artistique dédiée à l’oralité et à la jeunesse.



La journée se déroulera en trois temps forts pour tous les publics



Le matin de 8h30 à 12 heures sera destinée au public scolaire. Il sera proposé des ateliers ludiques et pédagogiques autour du livre et des mots. Contes, poésie en reo tahiti, slam, jeux autour de la lecture… autant d’activités pour stimuler l’imaginaire, encourager le plaisir de lire et sensibiliser à l’importance des droits d’auteur.



Information importante, compte tenu du succès de l’événement auprès des scolaires, l’ensemble des ateliers affiche complet. L’après-midi, de 13 à 16 heures, des rencontres sont organisées avec les nouvelles voix de la littérature. Le grand public est invité à venir échanger avec trois autrices polynésiennes qui présenteront leurs premières œuvres. Une occasion privilégiée de découvrir la richesse et la diversité des écritures contemporaines locales, et de soutenir la création littéraire du Fenua.



Enfin, en soirée, de 18 heures à 20 heures, sera organisée sur le Paepae a Hiro, la première édition du “Hivahiva Ta’o” qui s’annonce comme un moment fort, fédérateur et inspirant. Placée sous le thème du ‘uru, symbole d’abondance et de transmission, cette soirée mettra à l’honneur la complémentarité entre tradition orale et expression contemporaine.

Rapprocher les familles de la lecture Véritable espace de rencontre et de partage, Hivahiva Ta’o prévoit de réunir artistes, familles et passionnés autour de performances accessibles et immersives : Conte polynésien avec Léonore Caneri, autour de la légende du ‘uru, chants et comptines en reo tahiti avec Hāla’i Ali’i Hatitio, dans une ambiance participative et intergénérationnelle, ‘Ōrero avec Teiva Manoi dit Minos, pour une immersion dans l’art oratoire traditionnel puis slam avec Paul Wamo, pour une ouverture contemporaine et océanienne. Le spectacle est gratuit avec des billets à récupérer au guichet de Te Fare Tauhiti Nui.



Pensé comme un véritable laboratoire d’expression et de transmission, le spectacle Hivahiva Ta’o offre une expérience vivante où les mots deviennent un lien entre les générations, les cultures et les sensibilités.



Au-delà de la célébration du livre, cette journée porte une ambition forte : rapprocher les familles de la lecture, valoriser les langues polynésiennes, encourager la créativité locale et sensibiliser à la propriété intellectuelle.



Ouvert à tous, cet événement est une opportunité unique de découvrir, apprendre, partager et vibrer ensemble au rythme des mots et des histoires du Fenua.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Avril 2026 à 18:37 | Lu 187 fois



