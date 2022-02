​Une journée de dépistage du mélanome à Raiatea

Raiatea, le 12 février 2022 – La population de Raiatea et de Taha’a était au rendez-vous vendredi pour cette première journée de prévention et de dépistage du mélanome. Organisée par la Ligue contre le cancer en Polynésie, elle s’est déroulée à la salle communale de l'ancien marché de Uturoa. La soixantaine de consultations prévues a été attribuée en une demi-heure.



Comme à Tahiti mercredi, la journée de prévention et de dépistage du mélanome a attiré de très nombreuses personnes vendredi à Uturoa. Un succès tel qu’en une demi-heure toutes les consultations possibles avaient déjà été octroyées. Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie française a souligné l’importance de cette journée : “Cette journée de dépistage gratuit a été organisée à la demande des dermatologues car ils ont constaté une augmentation des mélanomes, donc des cancers de la peau. D’abord pour parler de ce cancer, et surtout pour consulter rapidement la population. Il faut savoir que le mélanome c’est un cancer qui a un très bon taux de guérison s’il est pris tôt. Et pour être pris tôt il faut consulter un dermatologue.

C’est la première fois qu’on organise en Polynésie une prévention sur le dépistage du mélanome. On ne pensait pas que ça allait mobiliser autant. On ne pensait pas non plus qu’on allait malheureusement en trouver autant. Donc il faut le faire et le refaire. Pourquoi pas également dans les autres îles car il y a eu beaucoup de demandes. Aujourd’hui on a beaucoup de gens qui viennent de Taha’a. On m’a aussi contacté pour Huahine et Bora Bora. A Papeete, beaucoup venaient des Tuamotu, de Moorea et même des Australes. Donc il faudra qu’on s’organise pour couvrir toutes les îles. Le mois de mai est le mois du mélanome, donc je pense que notre prochaine action sera à ce moment-là.”



Parmi la soixantaine de personnes, Philippe Neuffer est venu de Taha’a. Il explique : “Je suis venu parce que j’ai un point qui me gêne. Je me suis dit comme c’était gratuit, autant en profiter pour aller consulter”. Il est d’abord reçu par un premier médecin pour un entretien bilan : à quand remonte son premier coup de soleil, quel type de protection il utilise contre le soleil, ses habitudes de vie et les antécédents dans sa famille. Puis son phototype est défini et on le sensibilise à l’utilisation de barrières physiques contre le soleil, comme les lycras anti-UV et les crèmes solaires.

Il passe ensuite à l’examen avec la dermatologue. La mauvaise nouvelle tombe : son “point qui le gêne” est bien un mélanome. Philippe explique : “Elle m’a dit qu’il fallait le faire opérer. Donc je pense que j’ai un peu trop attendu. Ça fait six ans que je le vois. A l’époque, j’étais jeune, je faisais beaucoup de surf, je restais de nombreuses heures au soleil, j’ai eu des coups de soleil… mais je ne suis jamais allé voir un dermatologue”. Son rendez-vous pour l’opération est donc pris pour la semaine prochaine. Il n’aura cependant pas à se déplacer sur Tahiti puisque plusieurs interventions seront groupées et se dérouleront à Raiatea.