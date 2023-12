​Une jeune Polynésienne sélectionnée pour l’émission Prodiges

Tahiti le 30 novembre 2023. Lylia Aymain, qui a récemment assuré la première partie du spectacle de André Manoukian lors de son passage à Tahiti, vient d’être sélectionnée pour participer à l’émission Prodiges à partir du 21 décembre. Cette émission fête cette année ses 10 ans.





France 2 a d’ailleurs annoncé hier les dates de la saison 10 de Prodiges, son émission dédiée aux jeunes virtuoses de la musique classique. Rendez-vous cette année pour trois soirées, les 21, 28 décembre et 4 janvier en partenariat avec France Bleu.

Après une saison 9 de tous les records avec 3,32 millions de téléspectateurs, Prodiges fait son retour le 21 décembre pour trois émissions - au lieu des deux habituellement proposées.



Toujours avec Faustine Bollaert aux commandes, l'émission va accueillir cette année 24 jeunes talents âgés de 10 à 16 ans - toujours dans les trois catégories chant, danse et instrument. Au programme deux demi-finales avec à chaque fois douze d'entre eux puis une grande finale pour les découvrir et les départager.



Ils seront cette année encore écoutés et regardés avec attention et bienveillance par le jury composé du violoncelliste Gautier Capuçon, présent dans l'aventure depuis la toute première saison, de la danseuse Marie-Claude Pietragalla et de la chanteuse Julie Fuchs, récompensée par 3 Victoires de la Musique classique et qui a rejoint le jury l'an passé. La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.



Au cours des trois soirées, des Prodiges des précédentes saisons se joindront à la fête et partageront leur évolution depuis leur participation à l'émission. Pour ce premier numéro, le public retrouvera Anjali et Lucie, toutes deux finalistes de la saison 8, l'une dans la catégorie chant et l'autre dans la catégorie instrument.