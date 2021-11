​Une fresque "Iaorana e Maeva" pour le tunnel de Papeete

Tahiti, le 4 novembre 2021 – Les artistes locaux du groupement Ono'u et l'artiste italienne Milo ont finalisé la fresque "Iaorana e Maeva" qui orne désormais le tunnel de Papeete, décrivant l'évolution de la ville sur le thème "Papeete d’hier et d’aujourd’hui".



Après la réalisation du tunnel de Punaauia par les artistes Cronos et JOPS, c'est au tour du tunnel de Papeete d'être orné à son tour d'une grande fresque colorée tendance street art. Le groupement d'artistes Ono'u mené par Sarah Roopinia, avec pour tête d'affiche Tevaite, artiste locale originaire de Raiatea, et Milo, artiste international d'origine italienne, viennent de finaliser leur œuvre, se félicite le Pays dans un communiqué. Sur un thème défini par la mairie de Papeete : "Papeete d’hier et d’aujourd’hui", les artistes ont proposé un thème inspiré du "Iaorana e Maeva". "C’est au travers des détails de l’œuvre que nos artistes ont décrit l’évolution de la ville de Papeete. Puis, c’est au fil des couleurs, que la fresque met en scène un garçon et une fille qui, à l'entrée de la ville s'offre une couronne de fleurs pour son arrivée (tunnel côté montagne), puis un collier de coquillages, à son départ (tunnel côté mer)", explique le Pays. "La collaboration entre nos artistes locaux et internationaux combine un beau mélange des genres, mais reflète aussi l’harmonie de la diversité et de l’accueil à l’image de ce que représente la Polynésie." La fresque a été réalisée en douze jours, avec parfois des conditions climatiques complexes. Le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, annonce qu'il poursuivra cette association avec plusieurs artistes locaux pour l’embellissement des ouvrages réalisés par le Pays, sur des projets à venir tels que le parking Silo ou encore la promenade de Motu Uta.