​Une fréquentation touristique "exceptionnelle" en septembre

Tahiti, le 15 novembre 2022 – Les derniers chiffres de la fréquentation touristique en septembre confirment le rebond du secteur en Polynésie, avec une fréquentation 7% plus élevée qu'à la même période en 2019 et deux nouveaux records pour les touristes métropolitains et américains.



Décidément, le rebond du tourisme polynésien se poursuit sur un rythme effréné en 2022. Le dernier bilan mensuel de la fréquentation touristique établi par l'Institut de la statistique (ISPF) annonce 21 800 touristes ayant débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en septembre 2022, soit 107% de la fréquentation de septembre 2019. Un résultat jugé "exceptionnel" par l'ISPF puisque c'est seulement la troisième fois depuis 1995 que ce chiffre dépasse la barre des 21 000 touriste pour un mois de septembre. Une nouvelle fois, ce retour des touristes s’explique par la consommation des séjours annulés en 2020/2021, le retour dynamique de la clientèle métropolitaine et nord-américaine et cette fois-ci également par les réouvertures du Pacifique.



Toujours au rang des records, le premier marché touristique au fenua, à égalité avec la clientèle nordaméricaine, est le marché métropolitain. Des touristes originaires de l'Hexagone qui n’ont jamais été aussi nombreux en Polynésie française sur un mois de septembre et qui représentent 36% de la clientèle internationale. La clientèle originaire d’Amérique du Nord est aussi plus nombreuse qu’en 2019 (+32%) et atteint ce niveau de fréquentation en Polynésie française pour la première fois sur un mois de septembre.



Autre bonne tendance qui se confirme, la durée moyenne de séjour s’allonge de 2,3 jours par rapport à 2019 pour atteindre 17,4 jours. Résultat, le nombre de nuitées consommées au cours du mois de septembre est supérieur de 24% à 2019, pour s’établir à 380 000 nuitées. Depuis le début de l’année, 152 800 touristes ont séjourné en Polynésie française contre 177 500 en 2019. Les nuitées consommées sont supérieures de 1,5%, pour s’établir à 2 880 000 nuitées avec une durée moyenne de séjour de 17,7 jours contre 14,9 jours en 2019.