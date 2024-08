​Une fan zone ludique et pédagogique à To'ata

Tahiti, le 3 août 2024 – Ambiance ludique et pédagogique à To'ata ce week-end où est installée la fan zone de Papeete jusqu'à ce dimanche midi. Initiation à l'aikido, au volley, au squash, concours de “cheerleader”, basket, rugby, golf, percussions... il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Le public a répondu présent ce samedi, même si les épreuves de surf olympique ont été reportées.



Il y avait du monde ce samedi à la fan zone de Papeete. Même si les épreuves de surf étaient suspendues, le public était quand même au rendez-vous dans cette zone aménagée au départ pour permettre à ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Teahupo’o, de vivre quand même les Jeux grâce à un écran géant. Organisé par la fédération Tū'aro Nui, cet événement proposait de nombreuses activités sportives, mais aussi ludiques comme des ateliers de maquillage. Le village artisanal installé sur l'esplanade To'ata a rencontré un franc succès, avec notamment le “marché du terroir” qui n'a pas désempli. On pouvait également s'instruire grâce à des stands d'information sur des problèmes de santé publique, comme l'endométriose ou le cancer du sein.

Un public de 7 à 77 ans



Parmi le public, beaucoup d'habitués du parc Paofai comme Thierry et Catherine qui viennent régulièrement y pratiquer du sport. Ils se sont même essayés à l'aikido. “Un peu trop vieux” pour débuter ce sport de combat, nous dit-il en souriant, mais cette initiation a, au contraire, donné envie à Catherine de s'y mettre. Ils ont en tout cas tous les deux été “subjugués” par le village artisanal, ses “plantes vivrières” et son atelier de tressage.



Pour Teavainui qui est venue avec son mari et sa fille, c'est le hasard le plus total. “On est de Raiatea et on est là en vacances. Comme on a vu du monde on est venus et ça a l'air super”, nous a-t-elle confié. Plus loin, un papa avec ses trois filles qui, elles, ne sont pas venues par hasard : “On est venues pour jouer et pour gagner des cadeaux”, disent Mihiau et Heanavai, âgées de 8 et 11 ans. Il y avait en effet des jeux et des cadeaux à gagner... en attendant les médailles du surf ce lundi.

