​Une excursion nautique charitable

Moorea, le 20 octobre 2020 - Bien que la situation actuelle ait mis beaucoup de prestataires touristiques de Moorea en difficulté, une société de whale watching a décidé d’offrir une excursion d’observation de baleines à des résidents non fortunés de l’île sœur.



Alors que beaucoup de prestataires touristiques de Moorea ont dû diminuer, voire mettre en suspens, leur activité en raison de la baisse de fréquentation touristique, une société de whale watching (Pacifik Attitude), en partenariat avec le centre culturel Espace Loisirs Kultur, a choisi ce temps creux pour offrir généreusement une excursion d’observation de baleines à des habitants de l’île n’ayant pas les moyens de s’offrir ses services.



Ils étaient ainsi 12 résidents, dont Roohianuu Douyere, l’éducateur spécialisé stagiaire de ELK Kultur, à être invités à bord du bateau la semaine dernière pour faire un tour au large de l’île. Ces chanceux ont pu observer des cétacés, dont quelques baleines, dans leur environnement naturel. Les plus curieux du groupe se sont même jetés à l’eau pour mieux observer trois baleines à bosses. "C’est la première fois qu’ils voient des baleines. Je pense qu’ils ont été très contents. On ne ressent que du plaisir en partageant notre quotidien avec eux. Nous, on travaille tous les jours alors que d’autres, qui ne travaillent pas, n’ont pas trop les moyens de faire ce genre d’excursion" a déclaré Nicolas Bureau, le capitaine au grand cœur de Pacifik Attitude. Ce dernier, accompagné de son guide, a également profité de ce tour pour donner des informations ainsi que des explications sur les baleines, en particulier sur la raison de leur présence en Polynésie française.