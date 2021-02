​Une crêpe party à la Maison de l'enfance de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 25 février 2021 – Le début des vacances est plutôt gourmand à la Maison de l'enfance puisqu'elle a organisé une journée, pour les petits et les grands, axée sur le thème de la crêpe. La recette a eu du succès.



La Maison de l’enfance de Nuku Hiva dépend du Fare tamahau de Tahiti, elle est un lieu de rencontre et d’échange qui accueille tous les jours les enfants et leurs familles. Pour ce faire elle met en place de nombreuses activités autour du développement du langage, de la motricité ou encore sur la socialisation du jeune enfant. Ainsi à l’occasion de cette semaine de vacances scolaires, c’est une "crêpe party" que les employées de la maison de l’enfance ont organisée. Cette journée ludique et festive était ouverte à tous et à toutes ; parents comme enfants.



Au programme de l’animation figuraient un échange entre familles autour des différentes recettes de pate à crêpe, la préparation de la pate puis des crêpes ainsi que des ingrédients salés et sucrés susceptibles de les agrémenter ; une dégustation en commun à l’heure du déjeuner, puis un atelier "motricité" qui consistait en un parcours à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des locaux de la maison de l’enfance à la recherche des ingrédients cachés de la pate à crêpe.Ainsi, une vingtaine d’enfants accompagnés de quelques parents étaient venus participer à cette activité.