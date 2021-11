​Une conférence sur le vaccin à l'UPF

Tahiti, le 3 novembre 2021 - L’association Proscience organise une conférence publique le 23 novembre prochain à l’Université de la Polynésie française (UPF) avec l’ambition de donner des clés de compréhension sur la vaccination.



L’association Proscience organise une conférence publique à l’université sur l’histoire de la vaccination, de sa découverte à l’apparition des technologies à ARN messager. Intitulée "De la vaccine à l'ARNm : l'exaltante histoire de la vaccination" cette conférence aura lieu mardi 23 novembre à partir de 17h30 dans l'amphi A3 de l'Université. Elle sera suivie d'un débat.



Le Professeur Salilou, spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses et président honoraire de l’académie des sciences d’Outre-mer, abordera à cette occasion la vaccination sur un plan historique, puis biologique et technique, afin de donner à chacun des outils de réflexion pour comprendre et mieux appréhender les enjeux et les questions de santé publique qui en découlent. Dans un contexte sanitaire singulier où le vaccin est au cœur du débat public depuis plusieurs mois, de nombreuses interrogations subsistent, justifie l’association Proscience. "Nombre de personnes doutent et il n’est pas simple de se construire une opinion claire dans le flot des informations souvent contradictoires qui circulent dans la presse et sur internet." Ce rendez-vous est mis en place dans la série des conférences universitaires Savoir pour tous et organisée en partenariat avec l'Université de la Polynésie française dans le cadre des Savoirs pour Tous.

Pratique Conférence "De la vaccine à l'ARNm : l'exaltante histoire de la vaccination"

Mardi 23 novembre à 17h30

Amphithéâtre A3 à l’UPF

La conférence durera un heure et sera suivie d’un échange d'une heure.

Plus de renseignements au 87 31 40 40

