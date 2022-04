​Une conduite de 2 km remorquée de Phaëton à Bora Bora

Tahiti, le 13 avril 2022 - Le Swac de l’hôtel InterContinental Bora Bora Resort a besoin d'une nouvelle conduite de captage. Elle sera assemblée dans la baie de Phaëton et remorquée jusqu'à la Perle du Pacifique. La navigation et les activités nautiques seront règlementées pour faciliter l'opération. La société Géocéan a été retenue pour assurer le remplacement de la conduite de captage du système de climatisation par pompage d’eau froide océanique en eau profonde (Swac) de l’hôtel InterContinental Bora Bora Resort. Le processus de construction, de transfert et d’installation est similaire à celui mis en œuvre pour l’installation du Swac du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à Taaone. Les opérations se présentent en trois phases : • Montage et manœuvres de la conduite dans la baie de Phaëton ; • Remorquage de la conduite de la baie de Phaëton jusqu’à l’est de l’île de Bora Bora ; • Alignement et immersion de la conduite.

Afin de sécuriser les opérations de sortie de la conduite de la baie de Phaëton, le conseil des ministres a pris un arrêté visant à interdire les activités nautiques et subaquatiques, la navigation, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires dans ce secteur le jour de la manœuvre. Cette interdiction sera en vigueur du démarrage des opérations de remorquage jusqu’à la sortie complète de la conduite. Le convoi devrait au total mesurer 2 kilomètres. L’opération sera déclenchée entre le vendredi 15 avril et le dimanche 15 mai et se déroulera entre 5h30 et 12h00. Les limites de la zone d’interdiction sont indiquées dans l’arrêté. La zone est également présentée sous forme cartographique consultable auprès de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) ou sur le site internet Afin de sécuriser les opérations de sortie de la conduite de la baie de Phaëton, le conseil des ministres a pris un arrêté visant à interdire les activités nautiques et subaquatiques, la navigation, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires dans ce secteur le jour de la manœuvre. Cette interdiction sera en vigueur du démarrage des opérations de remorquage jusqu’à la sortie complète de la conduite. Le convoi devrait au total mesurer 2 kilomètres. L’opération sera déclenchée entre le vendredi 15 avril et le dimanche 15 mai et se déroulera entre 5h30 et 12h00. Les limites de la zone d’interdiction sont indiquées dans l’arrêté. La zone est également présentée sous forme cartographique consultable auprès de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) ou sur le site internet www.service-public.pf/dpam Le JRCC Tahiti sera informé a minima 12 heures avant le déclenchement des opérations afin de permettre une large diffusion par avis aux navigateurs (AVINAV). Zone de repli à Taha'a, si mauvais temps S’il devait s’avérer, à l’arrivée du convoi sur Bora Bora, que les conditions météorologiques rendent impossibles les opérations d’immersion et de pose de la conduite, le convoi pourrait être amené, en dernier recours, à se replier provisoirement dans le lagon de l’île de Taha’a. La conduite serait placée au Nord de la passe de Paipai sur le bord Ouest du chenal de navigation, côté récif, entre la baie de Hurepiti et la baie de Tapuamu. Le chenal resterait pleinement opérant pour les autres usagers du lagon mais une zone de sécurité de 100 mètres de large serait alors constituée autour des remorqueurs et de la conduite. Dans cette zone, la circulation, le stationnement et le mouillage de tout navire, embarcation ou engin, ainsi que la pratique de toute activité nautique ou subaquatique seraient interdits. Ces navires et le conduit seraient balisés de jour comme de nuit pendant tout leur séjour dans la zone de repli. L’entrée et la sortie du convoi de la zone de repli serait annoncée par le JRCC Tahiti avec un préavis de 6 heures.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 13 Avril 2022 à 18:17 | Lu 290 fois