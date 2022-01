​Une collecte pour la journée mondiale des lépreux

Tahiti, le 25 janvier 2022- La délégation polynésienne de l'Ordre de Malte organise une collecte de fonds ce week-end, les 29 et 30 janvier, à l'occasion de la journée mondiale des lépreux. Le fonds récoltés sont destinés à des soins et une aide alimentaire auprès des malades.



La délégation polynésienne de l'Ordre de Malte organise ce week-end, une collecte de fonds en faveur des lépreux du fenua, à l'occasion de la journée mondiale des lépreux. Elle aura lieu samedi 29 et dimanche 30 janvier à Tahiti et Moorea. À cette occasion, les bénévoles de l’Ordre de Malte France en Polynésie française seront mobilisés pour rappeler que la lèpre existe toujours et pour collecter les fonds indispensables à la poursuite du combat contre la maladie. Les fonds récoltés seront utilisés pour soigner et aider les malades polynésiens touchés par cette maladie handicapante et stigmatisante, qui enregistre encore 200 000 nouveaux cas chaque année dans le monde et concerne 3 millions de malades.



Chaque mois en Polynésie, l'Ordre de Malte aide et accompagne les quatre derniers matahiapo de Orofara atteints de la lèpre et les patients du docteur Lam Nguyen du Centre hospitalier. Ils reçoivent une aide alimentaire et des médicaments qui ne sont hélas pas remboursés par la Caisse de prévoyance sociale. En 2021, ce soutien s'est chiffré à 423 775 de Fcfp, dont 93% destinés à l'alimentation et 7% aux médicaments.

Lieux de collecte :



Samedi 29 janvier de 8h à 16h

U Venustar à Mahina

Hyper U à Pirae

U Week-end à Punaauia

U Tamanu à Punaauia

Centre commercial Maeva à Taravao



Dimanche 30 janvier

Dans les paroisses de Tahiti et Moorea

À Saint Lazare, au village de Orofara, messe à 7 heures, suivie du traditionnel petit déjeuner

