​Une collecte de médicaments périmés

Raiatea, le 12 décembre 2020 - Toute la journée de vendredi dernier et la matinée du samedi, deux conseillères municipales d'Uturoa et une responsable de la Santé ont accueilli, au kiosque du marché en centre-ville, les habitants de l'île venus apporter leurs médicaments périmés. Parallèlement une distribution de Notézine était prévue pour les visiteurs.



Le premier jour ce ne sont pas moins de six gros cartons qui ont été récoltés : pommade, sirops, comprimés, sprays, etc, ont rejoint en fin de journée la pharmacie d'Uturoa pour être expédiés vers Tahiti afin d'être détruits. Bien entendu les médicaments sont triés et répartis selon leur genre avant expédition. Probablement pour une différence de traitement au recyclage ou à la destruction.

D'un côté donc, la mairie lutte contre la pollution de l'environnement et simultanément elle œuvre pour la santé de la population, puisque 65 personnes sont reparties avec leurs comprimés de lutte contre la filariose.

Christian Huiotu, le 3e adjoint au maire a supervisé l'opération qui a rencontré un vif succès. Le samedi matin, d'autres cartons ont été collectés et plusieurs dizaines de personnes ont emporté leurs cachets "mariri" à la maison ; pour eux uniquement ou pour toute la famille.

L'annonce de l'opération faite sur la page communale via le réseau social mais également sur Radio Bora-Bora expliquent la bonne marche de l'opération. A priori une telle initiative n'avait plus eu lieu sur l'île depuis plus de 10 voire 15 ans, la dernière revenant à une organisation caritative, dont le 3e adjoint faisait partie. Cette collecte se veut vertueuse et un bon exemple à suivre pour motiver la population à rapporter les médicaments périmés au lieu de les destiner à la poubelle, voire à les détruire eux-mêmes. ,

Une belle initiative qui pourrait et devrait être dupliquée par d'autres communes pour le bien de tous et de l'environnement. Les organisateurs tiennent à remercier les trois femmes bénévoles ainsi que la pharmacie d'Uturoa pour la collecte des cartons et leur expédition sur Tahiti. Pour les retardataires, il est encore temps de trier les médicaments non utilisés et de les rapporter au plus vite à la pharmacie du centre-ville.