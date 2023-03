​Une collecte de dons en Polynésie pour les sinistrés turques

Tahiti, le 8 mars 2023 – Une collecte de dons pour les victimes des séismes du 6 février a été mise en place au fenua à travers un compte bancaire ouvert à la Socredo.



Face au bilan dramatique des deux séismes du 6 février dernier en Turquie, la petite communauté Turque de Polynésie française s'est organisée pour lever une collecte de dons à l'attention des sinistrés. C'est Michel Mutlu, entrepreneur d'origine turque installé en Polynésie française et connu notamment comme président de la fédération tahitienne de karaté, qui s'est attelé depuis plusieurs semaines à organiser cette collecte. Avec l'appui du Pays, un compte bancaire a pu être ouvert auprès de la Socredo pour que les fonds récoltés puissent être transférés directement vers le compte spécial pour les aides aux sinistrés mis en place en France par l'ambassade de Turquie à Paris.



Dans un communiqué diffusé mercredi avec l'aide du Pays, Michel Mutlu rappelle que la catastrophe a touché 11 villes qui comptent 13 millions d'habitants. Que l'on recense aujourd'hui plus de 120 000 immeubles effondrés, plus de 100 000 blessés et plus de 90 000 personnes sauvées miraculeusement des décombres jusqu'au 13e jour après le séisme. Le dernier bilan fait état de 50 000 morts. Pour effectuer un don, par chèque ou par virement, la date limite a été fixée au 30 juin 2023 et le montant maximum à 950 000 Fcfp.