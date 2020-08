​Une Suzuki et un jet sea pour une gagnante "happy"

Tahiti, le 30 août 2020 – Le dernier Méga tirage au sort du jeu-concours Be Happy organisé par la Pacifique des Jeux avec Tahiti Infos s'est déroulé vendredi à Nautisport. Et c'est Geneviève Maono qui est repratie avec une Suzuki Celerio et un jet sea Doo !



Le Méga tirage au sort du jeu Be Happy de la Pacifique des Jeux s'est déroulé vendredi au showroom de Nautisport en présence des médias partenaires Tahiti Infos, Radio 1, Tiare FM et devant les caméras de TNTV. Depuis le début du jeu, cinq participants ont été tirés au sort chaque semaine pour décrocher les cinq gros lots mis en jeu vendredi. Sur ces 25 candidats, le Méga combo comprenant une Suzuki Celerio et un Jet Sea Doo, d'une valeur de 3 000 000 de Fcfp offert par Nautisport et la Pacifique des jeux, a été remporté par Genevière Maono. Le caddie d’une valeur de 100 000 Fcfp offert par Hyper U a été gagné par Hiva Teinauri. La pochette cadeau de tickets à gratter d’une valeur de 100 000 Fcfp pour Pierre Smail. Le Smartphone Samsung A51 et l’abonnement prestige 8h pendant 1 an offert par Vodafone pour Dominique Wang. Le bon carburant de 100 000 Fcfp offert par Pacific Petroleum pour Jean-Lou Rousseau. Les autres tirés au sort sont tous repartis avec une pochette cadeau contenant 15 000 Fcfp de tickets à gratter.