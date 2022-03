​Un vol direct Tahiti-Seattle à partir d'octobre

Tahiti, le 29 mars 2022 – Air Tahiti Nui a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne directe Tahiti-Seattle grâce à un rapprochement avec son partenaire Alaska Airlines. Les vols doivent débuter le 4 d'octobre prochain, à raison de deux rotations par semaine, sous réserve de l'approbation finale des autorités américaines et polynésiennes.



Air Tahiti Nui a annoncé mardi dans un communiqué l'ouverture d'une nouvelle route aérienne qui reliera Seattle à Tahiti. Cette nouvelle ligne est le fruit d'un rapprochement stratégique entre la compagnie au tiare et Alaska Airlines, basée à Seattle. La ville de la côte ouest américaine sera accessible depuis Tahiti en vol direct, à raison de deux rotations par semaine. Si les deux partenaires sont encore en attente de l'approbation des autorités américaines et polynésiennes, ils ont toutefois annoncé une inauguration des vols au 4 octobre, et une commercialisation qui débutera dès ce mois d'avril.



15 fréquences hebdomadaires vers les États-Unis



Cette deuxième route vers les États-Unis, qui s'ajoute à celle qui relie Papeete à Los Angeles, permettra à Air Tahiti Nui d'opérer 15 fréquences hebdomadaires vers l'Amérique du nord, en haute saison, comme le précise le P-dg de la compagnie Michel Monvoisin. De son côté, la compagnie américaine, membre de l'alliance Oneworld, se réjouit elle-aussi de l'ouverture de cette route vers la Polynésie française, comme en témoigne le vice-président flotte finances et alliance d'Alaska Airlines : "Qui n’a pas rêvé d’aller un jour à Bora Bora ? Nous sommes très heureux d’accueillir Air Tahiti Nui dans un partenariat l’associant à un ensemble de grandes compagnies globales qui permettra d’encore mieux connecter la côte Ouest américaine au Pacifique Sud." Précisions de la compagnie au tiare, dans le cadre de ce partenariat, les clients d'Air Tahiti Nui et Alaska Airlines pourront gagner et utiliser leurs miles sur les deux compagnies.



Liaisons prévisionnelles :



Papeete – Seattle : départ 22h – arrivée 10h25 (J+1), les mardis et samedis

Seattle – Papeete : départ 12h25 – arrivée 19h30, les mercredis et dimanches