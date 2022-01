​Un vol d'ATN dérouté vers Manchester pour urgence médicale

Tahiti, le 4 janvier 2022 – Air Tahiti Nui a annoncé que son vol Paris/Papeete TN07 du mardi 4 janvier a été dérouté vers l'aéroport de Manchester pour urgence médicale sur un membre de son équipage. Tous les passagers ont été rapatriés à Paris en attendant le prochain vol qui décollera de Paris mercredi à 11h20 et arrivera à Tahiti mercredi soir à 22h10 (heure locale).



Le vol TN07 Paris/Papeete via Los Angeles, qui a décollé de l'aéroport de Charles de Gaulle (CDG) mardi matin à 11h35 (heure locale) a dû se dérouter vers l’aéroport de Manchester en raison d’une urgence médicale a annoncé Air Tahiti Nui dans un communiqué. Ce problème de santé concerne un membre d'équipage qui a été pris en charge par les secours à son arrivée à Manchester et dirigé vers l'hôpital le plus proche.



La compagnie a fait le choix de rapatrier ses clients vers Paris, “après les contrôles de rigueur, et au vu des contraintes techniques et réglementaires rencontrées sur place.”

À leur arrivée à la capitale (prévue dans la nuit de mardi à mercredi), ils seront hébergés dans un hôtel dans l'attente du prochain vol. Il est programmé au départ de l'aéroport de CDG le mercredi 5 janvier à 11h20 (heure locale) pour une arrivée à Los Angeles prévue à 14h00 (heure locale), le mercredi. Son arrivée à Tahiti-Faa’a est prévue à 22h10 heure locale, le même jour.