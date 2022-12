​Un vaccinodrome installé à la présidence samedi

Tahiti, le 1er décembre 2022 - Un vaccinodrome temporaire ouvrira ses portes samedi à la présidence, avenue Pouvana’a a Oopa à Papeete. Ouvert de 8 heures à 14 heures, les vaccins proposés seront ceux contre le Covid-19, pour une première vaccination ou un rappel, et contre la grippe saisonnière. Les vaccins anti-Covid sont accessibles pour tous, dès 12. Le traitement contre la grippe saisonnière est réservé aux patients de plus de 60 ans grippe, sauf personnes à risques. Avec cette opération, la Direction de la santé souhaite encourager le plus de grand nombre à venir se faire vacciner. Pour les personnes immunodéprimées et celles âgées de plus de 80 ans, recourir à ces vaccins est fortement recommandé.