​Un turfiste rafle 100 000 Fcfp

Tahiti, le 13 septembre 2022 - La 4e journée de courses hippiques s'est tenu dimanche à Pirae à l'hippodrome Louis Pomare. Une 6e course a été rajoutée au programme et a permis à un joueur avisé de remporter un pari triplé à 100 400 Fcfp pour une mise de 500 Fcfp.



Suite aux courses du Heiva, l’attraction des courses hippiques n’a pas baissé. Dimanche dernier, ce sont plus de 1 000 personnes qui se sont retrouvés à l’hippodrome pour la 4e réunion hippique de la saison. Les spectateurs ont apprécié et ont pu parier sur les six courses de la réunion. Les paris triplés des certaines courses ont rapporté plus de 50 000 Fcfp.



L’association qui organise les courses avait décidé de rajouter une 6e course au programme prévu. Cette 6e épreuve, dite Amble C, a rassemblé les chevaux sur une distance de sprint de 1 600 mètres. Elle avait pour but de relancer dans la compétition des chevaux qui reprenait les courses sans qu’ils soient, dans un premier temps, alignés avec les champions de la discipline. Pari gagnant car non seulement la course a tenu toute ces promesses mais les parieurs ont été au rendez-vous. Les guichets du pari mutuel ont été pris d’assaut par les turfistes sur les six courses de la journée dès 13h30.



Des résultats et des gains



Dans la course de galop B, réservée aux chevaux locaux né de parents pur-sang importés, notons la victoire de Hitimahana pour la quatrième fois d’affilée, toujours monté par son propriétaire Alfred Tardivel, devant Lady perle montée par Keali Crawford.



La course amble C a été remportée par Madame Secretary drivé par Jean-Pierre Lebronnec avec à la clef un triplé à 3 100 Fcfp pour une mise à 500 Fcfp.



Dans la course de galop A réservée aux pur-sang importés, notons le retour gagnant de Scorch montée par Alexandra Sanchez devant Hina, monté par Lorenzo Leau sur cette distance de sprint de 1 300 mètres. Un superbe duel aux bottes à bottes entre ces deux chevaux a fait vibrer tous les spectateurs présents.

La course de trot A sur cette distance de 2 750 mètres, qui comptait cinq participants, a vu la victoire de Toarii, drivé par Henri Ledu, devant Need Success et Overstayer. Une très belle lutte entre les cinq inscrits a fait la joie des spectateurs. Le pari triplé (1 5 2) a rapporté 67 600 Fcfp pour une mise à 500 Fcfp.



Dans la course en pareo avec cinq partants a vu une nouvelle fois la victoire de Harley monté par Alexandra Sanchez devant Heiva par Juliette Trouvon. Le pari triplé (5 4 3) a rapporté 37 600 Fcfp pour une mise à 500 Fcfp.



Dans la course d’amble avec sept partants au départ sur cette distance de 2 750 mètres, la victoire est revenue une nouvelle fois à Waipipi Falcon drivé par Jean-Luc Demontluc. Après une course technique menée de bout en bout, Waipipi Falcon l'a emporté devant Luna de miel et Sifty Tuesday. La course a été très disputée mais Waipipi Falcon a montré une fois de plus qu’il était un grand champion sur toutes distances. Le pari triplé (3 5 4) a rapporté 100 400 Fcfp pour une mise à 500 Fcfp.



Les organisateurs ont donné rendez-vous au public le dimanche 2 octobre 2022.