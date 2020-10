​Un terrain pour une chapelle

Rimatara, le 20 octobre 2020 – Cette semaine, l’île du Ura a souhaité la bienvenue au Père Joël, curé des îles Australes. Ce déplacement lui a permis de rendre visite à la communauté catholique et de mettre en place le projet d’achat d’un terrain pour la construction d’une chapelle.



Accompagné du diacre Tonio, de son épouse Teretia et d’un jeune de la paroisse St Paul de Mahina, le Père Joël est arrivé en mission à Rimatara. D’abord pour la célébration d’un mariage, d’un baptême et d'une confirmation, mais également pour concrétiser un projet important : l’achat d’un terrain pour y construire une chapelle. Le vicaire général de l’archidiocèse de Papeete et curé des îles Australes s'est confié sur cette visite : "Cela va faire cinq ou six ans que je m’occupe des Australes. Et depuis qu’un couple de catholiques est arrivé ici, nous avons commencé à célébrer la messe. Nous avons commencé à deux, trois personnes et maintenant nous sommes pratiquement une trentaine. Ici les fidèles sont vivants, ils vivent leur messe. (…) Nous avons également un projet, qui est, en premier lieu, d’acheter un terrain pour pouvoir avoir un pied-à-terre et offrir une vraie chapelle à la communauté. En espérant que la communauté catholique va continuer à grandir."