​Un taux vaccinal record de 96% à Pukarua

Tahiti, le 27 septembre 2021 - A l’issue d’une campagne de vaccination menée ce week-end dans ces trois atolls des Tuamotu, la couverture vaccinale est désormais de 59% à Tureia, de 65% à Vahitahi et atteint le niveau record de 96% à Pukarua.



Après avoir poursuivi la campagne de vaccination jeudi dernier sur l’atoll de Nukutavake, des agents de la Direction de la santé publique se sont rendus, vendredi et samedi à Tureia, Pukarua et Vahitahi, dans l’archipel des Tuamotu.

44 personnes ont été vaccinées au Janssen et 13 au Pfizer, sur l'atoll de Tureia. Avec les 37 vaccinés lors d'un précédent passage en mai dernier, le taux vaccinal des plus de 18 ans est maintenant de 59 % sur l'île.



Pour l’atoll de Pukarua, 128 habitants avaient été vaccinés lors de la première campagne en juin dernier. Vendredi, les agents de la santé publique ont vacciné 29 personnes au Janssen et 15 au Pfizer. L'atoll atteint dorénavant un taux vaccinal record de 96%.



Enfin un net engouement pour la vaccination est observé sur l'atoll de Vahitahi. En juin lors d'un passage à bord de la frégate Prairial, les infirmiers de la subdivision des Tuamotu-Gambier n'avaient vacciné que deux habitants. Ce samedi, le nombre de volontaires a été nettement plus important : 20 personnes ont été vaccinées au Janssen et 12 au Pfizer. Le taux vaccinal sur cette île est désormais de 65%.