​Un sursis pour Dauphin Domingo

Tahiti, le 30 mars 2021 – L'audience prévue mardi matin pour l'examen de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) concernant le maire délégué de Tiarei, Dauphin Domingo, a été renvoyée à une audience ultérieure. L'élu encourt une sanction d'inéligibilité.



Le tribunal administratif de Papeete a renvoyé mardi à une date ultérieure l'examen du rejet du compte de campagne de l'actuel maire délégué de Tiarei et ancien maire de Hitia'a o te Ra, Dauphin Domingo. Le tavana encourt une sanction d'inéligibilité après la saisine du tribunal administratif par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Dauphin Domingo attendra donc quelques jours supplémentaires avant de plaider sa bonne foi pour justifier le rejet de son compte.