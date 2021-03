​Un surplus de détaxe gazole pour le Aranui

Tahiti, le 1er mars 2021 - Un projet de loi du Pays prévoit de diminuer la charge fiscale sur le gazole pour les cargos mixtes en activité au fenua. Pour l’instant, seul le Aranui est concerné.



La commission de l’économie a rendu lundi matin un avis favorable à l’unanimité sur un projet de loi taillé sur mesure pour les navires de commerce effectuant une activité de croisières en Polynésie française. Le seul article de ce texte prévoit pour ces navires une exonération des droits et taxes sur les produits pétroliers.

Pour ces derniers, l’adaptation réglementaire vise à réduire le prix du gazole pour le rendre comparable à celui du fioul lourd, dans le cadre de l’application de la réglementation “Low Sulphur” imposée par l’Organisation maritime mondiale depuis janvier 2020. Au cours actuel, une telle disposition permettrait la baisse du prix du litre de gazole de 68 à 61 Fcfp pour les navires bénéficiaires.



A noter que ce projet de texte n’intéresse que les cargos mixtes dotés “d'au moins douze cabines équipées de salles d'eau individuelles, et des infrastructures nécessaires à l'agrément des passagers comprenant au moins un restaurant-bar, une piscine, une boutique, un salon et une salle de conférences”, et offrant des services hôteliers tels que blanchisserie et service en chambre. Autant dire, pour l’instant, le seul navire Aranui V.

“Ce qu’on souhaite, c’est d’éviter que l’application de la réglementation “Low Sulphur” soit synonyme d’une augmentation de la pression fiscale pour les sociétés qui l’appliquent”, indique-t-on au gouvernement. “Ce texte n’est pas taillé sur mesure pour une compagnie en particulier. Il présente des mesures générales qui pourront bénéficier à toutes les compagnies qui veulent s’installer sur ce créneau du cargo mixte en Polynésie française.”