​Un skipper secouru entre Bora Bora et Maupiti

Tahiti, le 19 novembre 2022 – Une opération de sauvetage coordonnée par le JRCC Tahiti a permis, le 16 novembre dernier, de secourir un skipper entre Bora Bora et Maupiti. L'homme, qui était tombé en panne après avoir essuyé une tempête entre les Tuamotu et les Tonga, a navigué sous voile secondaire pendant dix jours. Epuisé, il a fini par envoyer un message de détresse.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le JRCC Tahiti indique qu'il a été avisé, le 16 novembre dernier, qu'un voilier se trouvant entre Bora Bora et Maupiti était en difficulté. Informé par le pilote portuaire du Norwegian Spirit que ce dernier avait intercepté un message de détresse, le JRCC a tenté "à plusieurs reprises" de prendre contact avec le voilier sans résultat.



Après avoir engagé l'embarcation communale de Bora Bora, qui a appareillé avec un équipage composé de pompiers, d'un policier municipal et d'équipiers de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM), le JRCC a pu localiser le voilier et entrer en contact avec le skipper. Ce dernier a expliqué aux secouristes qu'il avait essuyé une tempête alors qu'il se trouvait "aux abords de Manuae et Motu One, en transit entre les Tuamotu et les Tonga". Ses voiles, son moteur et sa radio principale ayant été endommagés, le skipper a "navigué sous voile secondaire" pendant dix jours à destination de Raiatea sans déclencher sa balise de détresse. "Épuisé, il a fini par diffuser un message à la VHF portative." Son voilier a finalement été remorqué à Bora Bora où il a été pris en charge par les pompiers.



Dans son communiqué, le JRCC rappelle de nouveau "l'absolue nécessité d'embarquer des moyens de communication en état de fonctionnement, d'enregistrer et de faire enregistrer sa balise de détresse sur le site dédié et de l'utiliser en cas de nécessité".



Un marin coréen malade secouru aux Marquises Entre le 16 et le 18 novembre dernier, le JRCC a également coordonné une opération d'aide médicale en mer pour secourir un marin-pêcheur coréen qui souffrait de problèmes cardiaques alors qu'il se trouvait à 1300 km de l'est des Marquises. Cette opération "de longue haleine", qui a nécessité l'intervention de nombreux services, a permis d'évacuer le marin qui a été pris en charge à l'hôpital de Nuku Hiva.

