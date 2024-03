​Un salon du livre et de la transmission à Moorea

Tahiti, le 11 mars 2024 - Le salon du livre et de la lecture de Moorea s’est tenu du jeudi à samedi au centre culturel Te Pū 'Ātiti'a à Pihaena. Un événement grâce auquel l’association Aamu, organisatrice, entend transmettre la passion du livre et permettre au public présent de se réapproprier la culture polynésienne.



La deuxième édition du salon du livre et de la culture de Moorea s’est tenue de jeudi à samedi sur le site du centre culturel Te Pū 'Ātiti'a. Cet événement a été organisé par l’association Aamu autour de cinq pôles. Le public pouvait y trouver un pôle dédié l’environnement avec des stands de sensibilisation à la protection de l’environnement animés par des associations comme Te mana o te Moana (protection des tortues), Moorea Biodiversité (préservation de la Biodiversité), Manu SOP (conservation des oiseaux) ou encore l’association PGEM (protection du lagon de Moorea). Le deuxième pôle concernait la transmission des savoirs historiques avec, par exemple, un stand au sujet du marae polynésien, animée par une archéologue de la Direction de la culture et du patrimoine, ainsi que des conférences sur la navigation océanienne, la découverte du métier d’archéologue ainsi que sur les tāura. Le troisième pôle de ce salon, avec des associations comme Tahitian Historical Society, proposaient des activités sur la transmission des pratiques culturelles comme la fabrication de tapa, le tressage ou encore les sports traditionnels. Le quatrième pôle était consacré à l’exposition de plusieurs livres écrits par des auteurs du Fenua. Les représentants des maisons d’éditions, avec qui le public pouvait discuter, étaient également présents.



“Cette deuxième édition a été une réussite”



À noter également la présence de quelques auteurs comme Rosalie Cruchet, Tiare Nui Ebb ou encore Jenny Pradines. Le cinquième pôle proposait enfin au public d’écouter des récits de légendes polynésiennes. “Lors de la première édition, l’idée était de créer à travers ce salon un événement où l’on peut transmettre et partager à travers un livre. Le livre est un outil de transmission. Il ne s’agit toutefois pas que de livres. C’est important aussi pour nous de mettre en avant la culture, au sens identitaire du terme, et de rassembler les associations culturelles”, explique Laetitia Alpini, coordinatrice de l’association Aamu. “Cette deuxième édition a été une réussite. Les associations ont accueilli de nombreux enfants et parents. Elles ont pu transmettre des informations sur les actions qu’elles mènent. Un grand nombre de personnes ont assisté aux conférences. Elles ont été touchées et en demandent davantage. Les éditeurs étaient également satisfaits, car ils ont attiré beaucoup de visiteurs et ont vendu de nombreux livres.” Lors des journées de jeudi et de vendredi, des élèves de quelques établissements scolaires de l’île sœur ont participé à des sorties scolaires à ce salon. En plus des conférences et des activités culturelles, le public présent a également pu participer activement à quelques ateliers se portant par exemple sur la bande dessinée, avec les artistes Gotz et Mickey Moto, ou encore sur l’écriture des cartes postales.



