Tahiti, le 4 mars 2022 – Un rassemblement œcuménique pour la Paix en Ukraine s'est déroulé jeudi soir à la présidence.



À l'invitation du président Édouard Fritch, la présidence a accueilli jeudi soir les confessions religieuses de Polynésie française pour un rassemblement œcuménique et une prière pour les peuples d'Ukraine et de Russie. "Nous sommes Polynésiens, peuple du Pacifique, qui avons un ardent désir de Paix. Les larmes de douleur du peuple ukrainien nous transpercent le cœur. Voir les violences d’une guerre, voir des femmes, des enfants, des personnes âgées crier leurs souffrances à cause d’une guerre qui les dépasse, sont une injustice", a déclaré Édouard Fritch dans son mot d'accueil.



Les cinq principales confessions religieuses étaient présentes et rassemblées avec l’Église Catholique avec Monseigneur Cottanceau, archevêque de Papeete ; la Communauté du Christ, avec le Premier Apôtre Mareva Arnaud Tchong ; l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers jours, avec Elder Riemer ; l’Église Protestante Maohi, avec le pasteur Hinatea a Marotau ; l’Église Adventiste de Polynésie française, avec son président Roger Tetuanui. Le recueillement a également été marqué par la présence de deux ressortissants russes et d'une Ukrainienne vivants en Polynésie. L'un d'eux, Maxime Ivanov, a lu une prière écrite par un moine de l’Église orthodoxe russe spécialement pour invoquer la paix dans cette guerre, dite en ancien slave, la langue que pratiquait les deux peuples avant qu’ils ne soient séparés.