​Un projet touristique barrage de Puraha à Papenoo

Tahiti, le 28 avril 2021 - Une communication a été présentée mercredi en conseil des ministres au sujet d’études pour des aménagements touristiques autour du barrage de Puraha, vallée de Papenoo.



Une communication a été présentée mercredi en conseil des ministres pour décliner une perspective de développement à visée de loisir du site du plateau de Puraha, vallée de Papenoo. Dans le cadre d’une démarche pour un "tourisme raisonné", une première étude a été réalisée et présente les grandes lignes de développement du site dit Plateau de Puraha, notamment les aménagements nécessaires au développement et les activités touristiques pouvant s’y implanter. Pour cerner au mieux cette proposition et les potentialités de développement touristique qui en découlent, le ministère du Tourisme a sollicité une analyse plus complète du projet en y associant également les autres projets portés aux alentours notamment par l’association Haururu.

L’aménagement d’une plateforme autour du barrage de Puraha, pourrait être composé de structures légères de type fare, d’une zone d’activités nautiques (baignade, kayak, stand-up paddle), d’emplacements de parking et de panneaux d’information touristique.

La vallée de la Papenoo, lieu fort de l’identité polynésienne présente de nombreux atouts culturels (fare fenua, marae, site de chasses...), naturels (orgues basaltiques, cascades, toboggans naturels, sites de baignages...), et de loisirs (karting). Ce site attire près de 10 000 visiteurs locaux et étrangers chaque année et est devenue au fil des ans un site incontournable pour les passionnés de tourisme vert et sportif. Ce constat a amené le Pays, les acteurs économiques et associations de la vallée à s’intéresser au développement et à la préservation de cette vallée. Pour coordonner ces projets, le Pays a créé en 2016 un comité de pilotage spécifique au développement économique du centre de l’île de Tahiti, regroupant Pays, Etat et monde associatif et secteur privé. L’avis de ce comité de pilotage sera un préalable à tout projet de développement dans la vallée de la Papenoo.