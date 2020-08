​Un projet polynésien de container médicalisé pour les îles

Le conteneur devra donc être capable de se connecter avec le Samu, un hôpital ou toute autre structure dédiée. Pour la partie télécommunication justement, le duo est en discussion avec Marlink, leader mondial des services de communications par satellite et partenaire historique de Parsys, spécialisée dans les solutions de télémédecine, dont MedEx est d'ailleurs le distributeur exclusif.

L'autre originalité de Med.i.can, c'est son autonomie énergétique. Pour ça, Airaro a prévu une solution hybride. "On sécurise la production solaire avec un groupe électrogène et une batterie de stockage afin de s'assurer que l'apport solaire soit suffisant pour limiter l'apport du groupe, actif la nuit", indique David. Une dizaine de panneaux solaires seront fixés sur le toit pour une autonomie estimée de 7 à 16 heures. Pour la batterie, Airaro a choisi la technologie Tesla, quatre fois plus légère qu'une batterie de camion : 140 contre 800 kg. "Plus on prend de l'espace dans le conteneur pour assurer le stockage moins on a d'espace pour les équipements" justifie David le chef d'entreprise.



Côté lancement, les partenaires lorgnent le "repère psychologique" des JO de surf en 2024. "Si on arrivait à mettre le conteneur sur la plage de Teahupoo, ce serait formidable" glisse Hervé. Pas de frein technique au démarrage pourtant. "On pourrait démarrer aujourd'hui avec une commande fixe" signale David. "On a les plans du légo, reste à boucler les financements" renchérit Olivier Marrec, associé de Fenua Medex. Soit 10 à 15 millions de Fcfp. Le coup de projecteur de Tech4Islands ne devrait pas faire de mal.