​Un projet de groupement d'habitations à Paopao

Concernant les travaux de gros œuvre, notamment l’ossature des murs et de la charpente, le projet privilégie la solution préfabriquée "afin de minimiser l’impact sur l’environnement et de limiter les nuisances sonores". Le planning prévisionnel des travaux prévoit la construction du groupement d’habitations en trois tranches de une année chacune. La tranche 1 comporte 12 villas de type F4, le local technique et poubelles, la station d’épuration ainsi que les voiries et réseaux divers. La tranche 2 concerne neuf villas de type F4, quatre villas de type F3 et une aire de jeux. La tranche 3 concerne une villa de type F4 et 16 villas de type F3. Au niveau de l’assainissement des eaux usées, le projet prévoit l’implantation d’une station d’épuration et épandage en bord de route. Il est prévu que la station, réalisée par la Polynésienne des eaux, soit dimensionnée pour pouvoir récolter et traiter les eaux usées de 46 villas. À noter que le réseau d'adduction d’eau potable (AEP) de la commune de Moorea-Maiao alimentera le groupement d’habitations et que l’eau sera acheminée vers les hauteurs à l’aide d’un surpresseur.