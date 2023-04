​Un procès fictif filmé au tribunal

Tahiti, le 27 avril 2023 – Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire portant sur la justice et les violences faites aux femmes, des élèves du lycée Diadème organisent, le 3 mai prochain au palais de justice, un procès fictif qui sera filmé.



Le 3 mai prochain dans la grande salle d'audience du palais de justice de Papeete, des élèves du Lycée Diadème vont participer à une représentation théâtrale d'un procès fictif portant sur un cas réel de violences conjugales qui avait été rapporté dans la presse. Cette représentation intervient dans le cadre d'un projet interdisciplinaire initié par deux enseignantes de l'établissement, Yolande Delmas et Nadia Groune, sur le thème de “la justice et les violences faites aux femmes”. Depuis mars 2022, des élèves des classes de terminale option Droit et Grands enjeux du monde contemporain et de BTS Support à l'action managériale, travaillent donc sur différentes thématiques relatives à leur projet telles que l'étude de l'organisation de la justice en France ou l'étude de la parole en spectacle.



Alors que deux représentations ont déjà eu lieu au Diadème le 23 mars dernier, le projet va donc connaître son point d'orgue mercredi prochain avec la représentation théâtrale d'un procès fictif qui sera filmé. Tel que l'explique Yolande Delmas, l'objectif de ce travail était de “faire travailler les élèves sur l'oralité et sur l'éloquence” car certains d'entre eux manquent “d'aisance orale”. “Nous voulions leur faire écrire et clamer des réquisitoires et des plaidoiries et ils ont procédé à un travail de construction, d'argumentation, de recherche et de rédaction.” Pour préparer ce procès, les élèves ont notamment assisté à des audiences correctionnelles. Une avocate est également venue au lycée pour s'entretenir avec eux.



À l'aune de cette représentation, Nadia Groune note que ce projet, dont elle et sa collègue sont très “fières”,aura permis de faire évoluer les élèves et de leur faire “prendre plus d'assurance” : “Nous avons vraiment vu un changement dans leur attitude et dans leur manière de s'exprimer.” Un constat particulièrement positif alors que ces élèves vont être prochainement confrontés à des examens oraux.