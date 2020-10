​Un premier Local Market ce samedi à Papeete

Tahiti, le 5 octobre 2020 - L'association du Quartier du commerce a annoncé la tenue de la première édition ce samedi 10 octobre de 8 à 13 heures d'un "Local Market" à Papeete.



Selon l'association, le Local Market est un événement mensuel qui se tient le deuxième samedi de chaque mois. Il a un objectif double : dynamiser le quartier et proposer de nouvelles offres en terme de produits à la vente. Outre les boutiques permanentes, c'est un marché éphémère fait d’artisans, de producteurs locaux dans une démarche éco-responsable.



L’association a choisi d’axer son marché mensuel sur le thème de l’éco-responsabilité car elle entre en synergie avec les produits et actions proposés par plusieurs commerçants du quartier (magasin Bio, mobilité, produits naturels, restauration, objets du quotidien). Ainsi elle souhaite mettre en avant que la majorité des commerçants sont conscients de leur impact sur l’environnement et oeuvrent dans ce sens. De plus l’association ainsi que les commerçants qu'elle représente est convaincue que la relance économique se fera avec des savoir-faire locaux ainsi que des matières et comportements respectueux de notre environnement.



Le Local Market se tiendra en plein air dans la partie piétonne du quartier du commerce, dite le H. Cet emplacement permet de mettre des chapiteaux pour accueillir les exposants tout en offrant suffisamment de place pour assurer les gestes barrières et la distanciation physique en vigueur actuellement.