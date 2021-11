​Un paquebot brise-glace… à Tahiti

Tahiti, le 9 novembre 2021 – L'Ocean Victory, paquebot de 104 mètres de long conçu pour les voyages en Antarctique, fait actuelle une escale technique très remarquée dans le port de Papeete. Attention au choc des températures…



Un navire brise-glace dans les eaux polynésiennes… Ça ne passe pas vraiment inaperçu. Le paquebot de 104 mètres de long, Ocean Victory, construit dans les chantiers navals de CMHI Haimen, faisait mardi une escale technique à Papeete, en route vers sa nouvelle base d'exploitation à Ushuaia en Amérique du sud. L'information avait été annoncée par les "spotters" de la page Facebook "Rare tahitian Air/Port views" qui n'ont pas manqué d'immortaliser le passage du curieux navire dans les eaux chaudes de Tahiti…



La coque du Ocean Victory bénéficie du concept X-Bow, explique Rare tahitian Air/Port views. C'est à dire une ligne de coque plus mince et un volume mieux réparti à l'avant du navire, particulièrement adapté à la navigation en mer formée. Le navire doit débuter ses croisières de deux semaines entre Ushuaia et l'Antarctique dans les prochaines semaines. Souhaitons-lui d'emmagasiner un peu de chaleur du fenua pour affronter les iceberg.